Авиатор краш игра.
Aviator онлайн игра на деньги, где летит самолет.
Авиатор - краш игра нового поколения, состоящая из возрастающей кривой, которая может рухнуть в любой момент.
Когда начинается раунд и Aviator взлетает - множитель начинает расти. Игрок должен обналичить выигрыш до того, как краш самолет улетит. Чем выше и дольше летит самолетик, тем больше ваш выигрыш.
Игра Aviator на деньги предлагает вам совершенно новый вид геймплея, который подарит вам невероятные ощущения от ставок.
Игра Авиатор стала очень популярной благодаря своей простоте и огромным выигрышам. На данный момент, это единственная в своем роде игра на деньги, где летит самолет, которая позволяет умножить вашу ставку в миллион раз.
Так как Авиатор краш игра, в которой все игроки делают ставки одновременно, то вы наблюдая за проигрышем других игроков и используя проверенные стратегии на Авиатор, можете начать зарабатывать уже сегодня.
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Стратегии и тактики на игру Aviator spribe ( Авиатор )
Мы собрали для вас ТОП тактики на которых вы сможете играть в игру Aviator и получать прибыль ежедневно.
Самая прибыльная стратегия на Aviator - Выше облаков
Данная стратегия на игру Aviator является самой сложной, но самая прибыльная в плане заработка. 1. Заходим в историю коэффициентов за день и смотрим когда было последний раз 100х+ 2. Засекаем от этой иксовки 1 час и начинаем ставить 2-мя ставками. 3. Первую ставку закрываем на 35-40х, вторую на х100. Так как в игре Aviator коэффициенты 100х+ выпадают в среднем от часа до полутора - нам остается просто засечь данный интервал и начать ловить зарабатывая! Ставку в самолете которую мы забираем на 35-40х позволяет нам держать наш баланс на одном уровне. Вторая ставка на момент когда в Авиаторе выпадет крупный коэффициент - позволяет нам зарабатывать. (Данная стратегия на Aviator основана на математическом ожидании и является на 2021 год самой профитной для заработка!).
Игра Авиатор стратегии:
1: Простая и быстрая стратегия, основанная на статистике и проверенная огромным количеством ставок. Все ставки закрываются в диапазоне 1.1-1.4x. Можете сами посмотреть историю, самолет крайне редко улетает раньше этих значений. Игра на дистанции однозначно выведет вас в плюс.
2: Данная стратегия занимает больше времени, но и доход соответственно выше. Наша задача дождаться большой серии низких значений 1-1.8х.(5-10 раз подряд). Далее ставим следующим образом:
В одном раунде ставим две ставки одинакового размера. Первую ставку закрываем со значением 2х, тем самым перекрывая вторую. А уже вторую закрываем с более большим значением, ни чем не рискуя. Рекомендуем закрывать в диапазоне 5-15х. Мы все же пришли сюда зарабатывать, а не испытывать фортуну. Вот последний скрин игры по данной стратегии. Чистая прибыль 7100₽.
Безопасный баланс для данной стратегии на 100 ставок, помните что играть в игру Aviator нужно по банкролу!
Обращаем ваше внимание, что данные стратегии на краш игру Aviator проверены нами лично. Точное время успешного заработка по данным стратегиям весь июнь - июль месяц! Далее будут разрабатываться новые тактики. Успейте заработать до изменения алгоритмов!
И помните что в игре Aviator нужно строго придерживаться банкрол менеджмента - ваш баланс должен составлять 100 ваших ставок! Если вы пытаетесь раскрутиться со ста рублей, то вы будете уходить в минус и все ваши попытки заработать провалятся!
СТРАТЕГИЯ СТАВОК НА КОЭФФИЦИЕНТАХ Х-1.1
Ставим ставки на малые коэффициенты после выпадения определенных иксов. Тем самым делаю безопасной свою игру. Данная стратегия заключается в отслеживании низких иксовок и совершением ставок после их выпадения. Играя по данной стратегии помните, что нужно делать в день не более 10-ти 15-ти ставок. Таким образом для успешного заработка в игре Aviator по данной стратегии, необходимы крупные ставки в размере 3000-5000 рублей. Для того чтобы безопасно закрывать малый коэффициент и успевать заработать за такое колличество ставок!
самая популярная Авиатор тактика из Telegram
Стратегия построена исключительно на математике: ⁃ Ставим на одну игру по 1% от баланса ⁃ Забираем деньги, когда самолёт долетает до 1.5 ⁃ При проигрыше ставим на след. игру больше на столько %, чтобы закрыть предыдущий минус Пример: ⁃ Ставлю 100р (1% от баланса) выигрываю, зарабатываю 50р чистыми. ⁃ Если проигрываю, ставлю на следующую игру 200р, если выигрываю — я отбил проигрыш, и начинаю ставить опять 100р. ⁃ Если после ставки 200р я опять проигрываю, ставлю 600р, чтобы отбить два предыдущих поражения. ⁃ Если вы поймали три минуса, то ждём 5 минут и ставим сумму, чтобы отбить предыдущие 3 минуса.
Все наши тактики и стратегии наша команда проверяет лично. Мы зарабатываем сами и помогаем тебе получать прибыль вместе с нами!
Подведем итоги