Данная стратегия на игру Aviator является самой сложной, но самая прибыльная в плане заработка.

1.

Заходим в историю коэффициентов за день и смотрим когда было последний раз 100х+

2.

Засекаем от этой иксовки 1 час и начинаем ставить 2-мя ставками.

3.

Первую ставку закрываем на 35-40х, вторую на х100. Так как в игре Aviator коэффициенты 100х+ выпадают в среднем от часа до полутора - нам остается просто засечь данный интервал и начать ловить зарабатывая! Ставку в самолете которую мы забираем на 35-40х позволяет нам держать наш баланс на одном уровне. Вторая ставка на момент когда в Авиаторе выпадет крупный коэффициент - позволяет нам зарабатывать.

(Данная стратегия на Aviator основана на математическом ожидании и является на 2021 год самой профитной для заработка!)